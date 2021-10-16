Çalıştığı işyerini dolandırdı, tutuklandı

Çatalköy'de çalıştığı işyerinde dolandırıcılık yapan zanlı T.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis memuru Süleyman Taluğ zanlının Girne’deki bir araç kiralama kurumunda çalışan olduğunu, 9 Ekim’de, iş yerine ait bir aracı Tatlısu'da bir şahsa, 20 günlük süre ile toplam 400 Euro’ya kiralayıp, iş yerine söz konusu aracı 300 Euro'ya kiraladığını gösteren kira sözleşmesini dolandırma niyetiyle vererek 100 Euro parayı kendisinin aldığını söyledi.

Polis zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve zanlının bir başka şahıstan da 10 günlük araç kiralama karşılığında 200 stg almasına rağmen, şirkete 2 bin TL ödeme yaptığının tespit edildiğini belirtti. Mesele ile ilgili tutuklanan zanlının verdiği ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirten polis, zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.