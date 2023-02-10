"Çalışmaların bugün-yarın tamamlanmasını umuyoruz"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel enkazındaki çalışmalarında 55 kişiye ulaşıldığını belirtti, “Enkazı bayağı küçülttük. Umut ediyoruz ki çalışmaları bugün, yarın tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, enkazdan çıkan kişilere DNA testi yapıldığını belirtti, deprem bölgesinde bir savcı ve yargıcın da bulunduğunu söyledi.