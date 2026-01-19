"Çalışmalarımıza ciddiyet ve sabırla devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son günlerde medyada ve kamuoyunda gündeme gelen bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şeffaflık ilkesine bağlı kaldıklarını belirten Erhürman, görüşme sürecinin durduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Erhürman, teknik düzeyde görüşmelerin ve diplomatik temasların devam ettiğini ifade ederek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın ay sonunda adada olmasının beklendiğini kaydetti. Görüşmelere hazır olduklarını vurgulayan Erhürman, bu ziyaret öncesinde teknik çalışmaların hızlandırılmasının ve ziyaretin çözüm atmosferi yaratacak somut sonuçlar doğurmasının önemine dikkat çekti.

Erhürman, dönem başkanlığı kapsamında gündeme gelen ve kamuoyunda tartışma yaratan “delikten baktırma ritüeli”ne ilişkin soruya ise eleştirel bir yanıt verdi. Mevcut koşullarda söz konusu uygulamayı ciddiye almanın zor olduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıs’ta çözüm atmosferi yaratmanın son derece ciddi bir iş olduğunu vurguladı. On yıllardır süren çözümsüzlüğe dikkat çeken Erhürman, halkın çözüm iradesi doğrultusunda sabırla ve ciddiyetle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Direkt uçuş konusuna da değinen Erhürman, bunun kendileri için büyük önem taşıdığını ve taleplerinden vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını belirtti. Ancak direkt uçuşların olmamasının turizm alanında yaşanan tüm sorunların gerekçesi haline getirilmesine karşı olduğunu ifade eden Erhürman, “Direkt uçuş yoksa turizm için yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok” anlayışına katılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, çözüm ve kalkınma hedefleri doğrultusunda temasların ve çalışmaların süreceğini vurguladı.