Çalışma izni ve üniversite kaydı için görüştüğü kadınlara taciz ettiği iddia edildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan A.O., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken, olguları aktardı. Polis, 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa’da bir üniversitenin avlusunda çalışma izni çıkartmak maksadı ile buluştuğu 46 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 10.00 raddelerinde Açık Öğretim Kampüsü otopark alanı içerisinde kayıt yaptırmak maksadı ile buluştuğu 17 yaşındaki kızın rızası olmaksızın cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelemesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.