Mağusa’da iş yeri ve yetkisi olmadığı halde çalışma izni vaadiyle para temin eden şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında meydana gelen olayda, H.D. (E-33), yurt dışında yaşayan arkadaşlarını adaya getirip çalışma izni çıkaracağı yönünde bir kişiye yalan beyanda bulunarak sahtekarlıkla 6 bin 200 euro para temin etti.

H.D. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da bisiklet hırsızlığı

Mağusa’da bir işletmenin bahçesinde bulunan şahsa ait dağ bisikletini çalan şahıs tespit edildi.

Cumartesi günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.’nin (E-49) tutuklandığı kaydedildi.

Trafik kazasına ilişkin yalan beyan veren iki kişiye tutukluluk

Çatalköy’de cumartesi günü saat 1.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasına ilişkin yalan beyan verdiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Kazayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, kazaya methaldar aracı gerçekte Ö.M.’nin (E-40) kullanmasına rağmen, konu aracı F.M.’nin (K-46) kullandığı yönünde polise yalan beyanda bulunulduğu tespit edildi.

Bahse konu kişiler tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Kaçak yaşayan beş kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde “ikamet izinsiz” olarak ikamet eden beş kişi tespit edildi.

Söz konusu şahısların tutuklandığı, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.