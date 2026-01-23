“Çalışanların can güvenliği yok sayılarak kamu hizmeti yürütülemez”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’te uzun süredir devam eden uygulamaların hem çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini hem de kamu hizmetinin sürekliliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini belirterek, üretim yetersizliği gerekçesiyle yapılan plansız elektrik kesintilerine ve Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı uygulamalara tepki gösterdi.

Tuğcu, sınav haftasında hiçbir çocuğun mağdur edilmemesinin sendikanın temel hassasiyetlerinden biri olduğunu vurgularken, bu hassasiyetin çalışanların can güvenliği yok sayılarak sağlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İş Sağlığı ve Güvenliği gerekçesiyle, üretim yetersizliğinden kaynaklanan elektrik kesintilerinin tüm bölgelerde tüketiciye, arıza ekiplerine ve ilgili birimlere önceden açık şekilde bildirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Tuğcu, son dönemde bu kesintilerin herhangi bir bilgilendirme yapılmadan hayata geçirildiğini kaydetti. Bu yaklaşımın teknik personeli her an iş kazası ve hatta ölümle sonuçlanabilecek risklerle karşı karşıya bıraktığını belirten Tuğcu, yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğunun bu uygulamaları hayata geçirenlere ait olduğunu ifade etti.

Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı uygulamaların artarak devam ettiğini dile getiren Tuğcu, Anayasa ve yasal hakları yok sayan, hukuku görmezden gelen bu anlayışın kabul edilemeyeceğini söyledi. Hukuku ve sözleşmeleri tanımayan bir yaklaşım karşısında sendikanın da meşru ve yasal haklarını kullanmaktan geri durmayacağını vurguladı.

Üretim yetersizliği gerekçesiyle yapılan elektrik kesintileri konusunda bölge amirleri dâhil olmak üzere ilgili hiçbir birime bilgi verilmediğini de kaydeden Tuğcu, plansız, iş disiplininden uzak, sorumsuzca ve keyfi şekilde yürütülen bu uygulamaların hem çalışanları hem de halkı mağdur ettiğini, kurumsal işleyişe ciddi zarar verdiğini ifade etti.

EL-SEN’in çalışanların can güvenliğini, hukukun üstünlüğünü ve kamu hizmetinin sağlıklı yürütülmesini savunmaya kararlılıkla devam edeceğini belirten Tuğcu, yetkilileri peşkeş düzenine değil sorumluluk bilinciyle kamu ve ülke yararına hareket etmeye ve bu yanlış uygulamalara derhal son vermeye davet etti.