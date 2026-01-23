“Çalışanlar insan onuruna yakışmayan koşullarda hizmet veriyor"

Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (BİR-SEN), bugün Mağusa Vergi Dairesi’nde, ilgili sendikalar tarafından gerçekleştirilen greve destek belirtti; sendikaların yanında olduğunu bildirdi.

Sendika Kurucu Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Nihan Arifoğlu Güneyli, kamu çalışanlarının görev yaptığı ortamların her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek, “Mağusa Vergi Dairesi başta olmak üzere birçok kamu binası; çöp, pislik ve yıkıntı içinde, sağlıksız ve insan onuruna yakışmayan koşullarla hizmet vermeye zorlanmaktadır. Bu tablo yalnızca çalışanları değil, kamu hizmeti alan tüm yurttaşları da doğrudan etkilemektedir” dedi.

Kamu emekçilerinin, tüm bu olumsuzluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Güneyli, “Devletin, kendi sorumluluğunda olan fiziki altyapı ve çalışma koşullarını görmezden gelmesi kabul edilemezdir. Bugün gelinen nokta, açık bir ihmalin ve kötü yönetimin sonucudur” ifadelerini kullandı.

“Grevin, keyfi değil, uzun süredir dile getirilen taleplerin karşılıksız bırakılmasının doğal bir sonucu olduğunu” kaydeden Güneyli, “Çalışanların sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan bu anlayış sürdürülemezdir. Sorunun kaynağı, bu koşulları yaratan ve yıllardır çözüm üretmeyen idari anlayıştır” dedi.

Güneyli, yetkililerin, “kamu binalarının mevcut durumuna ilişkin sorumluluk alması, gerekli iyileştirmeleri yapması ve kamu çalışanlarının insanca koşullarda çalışmasını sağlayacak adımları atması” çağrısı yaptı.