Çağrı Anbarcıoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanı Çağrı Anbarcıoğlu bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
A+A-
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanı Çağrı Anbarcıoğlu bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sabah 06.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Çağrı Anbarcıoğlu, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anbarcıoğlu, bugün İsmail Safa Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
1976 doğumlu Anbarcıoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.
Bu haber toplam 565 defa okunmuştur
Etiketler : tak, Çağrı Anbarcıoğlu