Cafer Gürcafer'e 2 gün tutukluluk

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “İrtikap, Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme" , birlik çalışanları olan H.A. ve N.T. ise "Sahte evrak düzenleme" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis zanlıların 28 Mart 2024 tarihinde mahkeme emri gereği ülke genelinde başlatılan ülkeye girişlerde çalışanların ön izin ve bordro üzerinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gürcafer’in söz konusu işlemlerle ilgili işleri hızlandırma, müracaatları iptal etme gerekçeleri ile 2020 ve 2023 yılları arasında 135 bin 800 euro parayı işleri yapma karşılığında aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis Müteahhitler Birliği ile Çalışma Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığını, ülkeye gelecek işçilerin ön izin ve kota çalışma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bu faaliyetleri sürdürdüğünü ifade etti.

Polis, 3 Hazirqn 2024 tarihinde bir inşaat firmasının mali şubeye şikayette bulunduğunu, Gürcafer’in 55 kişinin ön izin başvuru işlemleri ile ilgili resmi belgeyle kota başvurusunu firmanın haberi olmadan iptal ettirdiğini tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 9 ve 21 Haziran 2023 tarihinde başka bir inşaat firmasının yaptığı toplam 30 kişilik başvuruyla ilgili inşaat firmasının uzun süre bekletildiğini, firmaya bilgi verilmediğini ancak 16 kişinin kanunsuz bir şekilde ülkeye getirildiğini söyledi.

16 kişinin şu an nerede olduğunun tespit edilemediğini dile getiren polis bu konuda araştırmanın sürdüğünü söyledi. Yine bir inşaat firmasının şikayeti ile toplamda 14 kişinin firma bilgisi dışında adaya getirildiğini ve bu kişilerin de nerede oldukları ile ilgili izahat istendiğini mahkemeye aktaran polis, Gürcafer’in oğlunun şirketindeki hissedar bir şahsın 14 kişinin nerede olduklarını bildiğini ve bugün polise teslim edeceği yönünde ifadesi olduğunu kaydetti.

Yürütülen tahkikat kapsamında Müteahhitler Birliği tarafından ülkeye getirilecek işçilerle ilgili Pakistan protokolü olduğunu ve bu protokolle de 22 kişinin ülkeye getirildiğini belirten polis, bu konuda araştırmanın sürdüğünü sayının yükselme ihtimali olduğunu kaydetti.

Polis tarafından Müteahhitler Birliği’nde yapılan aramada zanlı 2’nin bilgisayarındaki verilerin silindiğininin tespit edildiğini ifade eden polis, 6 adet cep telefonunun da emare olarak alındığını söyledi.

Zanlılarla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişinin daha arandığını kaydeden polis, alınması gereken çok sayıda ifadenin olduğunu ve yeni olguların çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis alınacak birçok ifade ve bu yönde aranan 1 şahıs daha olduğunu mahkemeye aktardı, 2 gün tutukluluk talep etti. Yargıç talebi onayladı.

Öte yandan, mahkeme avlusunda Gürcafer’in ailesinden bir şahıs Serdinç Maypa’ya hakaret etti, tartışma çıktı.

Mahkemeye getirilen diğer iki zanlı...