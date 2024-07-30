Cafer Gürcafer tutuklandı
Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Cafer Gürcafer tutuklandı.
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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Cafer Gürcafer "İrtikap, Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme" suçlarından, H.A. ve N.T. ise "Sahte Evrak Düzenleme" suçlarından tutuklandı.
Zanlılar yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam ediyor.
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