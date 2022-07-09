Buzdolabı kısa devre yaptı, yangın çıktı

Lefkoşa'da sabahın ilk saatlerinde bir ev içerisinde bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bu sabah 03.30 sıralarında Selçuk Mazhar'a ait evde buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan dolaplar ve bazı eşyalar yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.