Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödeniyor
Büyükbaş hayvanlarda geçen yılın aralık ayında yaşanan düşüklerin tazminatları ödeniyor.
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Büyükbaş hayvanlarda geçen yılın aralık ayında yaşanan düşüklerin tazminatları ödeniyor.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan duyuruda, aralıkta büyükbaşta yaşanan düşük zararı olan 617 bin TL'nin, 185 üreticiye 312 vaka için ödenmeye başlandığı kaydedildi.
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, banka hesap numarası vermeyen üreticilerin de tazminat çeklerinin Genel Tarım Sigortası Fonunda olduğu kaydedildi.
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Etiketler : üretici, Genel Tarım Sigortası Fonu, ödeme, büyükbaş hayvan