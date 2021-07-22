Büyük yangının ardından çalışma başlatıldı

Limasol ve Larnaka bölgesinde yaşanan son yangın faciasının ardından uzmanlar bölgede incelemede bulundu. Yunanistan’dan gelen teknik ekip, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 55 kilometre karelik bitki örtüsünün yok olduğu yangından dolayı, kış aylarında meydana gelebilecek heyelan ve su baskınlarının önünde geçmek için çalışma başlattı.

Cyprus Mail'in haberine göre, bölge için 3 boyutlu plan tasarlayacak olan uzmanlar, önce heyelan, toprak erozyonu, su baskını ve su kontaminasyonu önlemek için çalışacak, ardından bölgenin 2-3 senede nasıl geri kazandırılabileceğini planlayacak.

Üçüncü aşamasında ise, tüm bölgeye sosyal ve ekonomik yardımın nasıl yapılabileceği ortaya çıkarılacak.

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