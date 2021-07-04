Korkunç yangın: 4 Mısırlı işçi öldü

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, Limasol’da başlayan ve devam eden yangının adanın savaştan bu yana karşılaştığı en büyük trajedi olduğunu söyledi.

Limasol ve Larnaka'daki köyleri çevreleyen yangında şimdiye kadar 4 Mısırlı işçi öldü.

Yangının başladığı Cumartesi gününden bu yana çok sayıda insan evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

Toplam 55 kilometrekare alan yandı.

Yangınla ilgili kurulan kriz merkezinde Anastasiades'e brifing verildi, saat 11.00 sıralarında gazetecilere konuşan Anastasiades, yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak yetkililerin öğle saatlerinde olası fırtınalardan endişe duyduklarını söyledi.

Anastasiades, "Bu bir trajedi, savaştan bu yana bundan daha kötü bir şeyle karşılaşmadık" dedi.

Anastasiades, “kimsenin yalnız bırakılmayacağına” söz verdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, evlerini kaybeden işletmeler, fabrikalar ve insanları desteklemek için zarar tespiti yapılacağı duyuruldu.

“Bu, en yıkıcı yangınlardan biri ve insan hayatını kaybetmemek için tüm servisler hemen müdahale etti diyen Anastasiades, yangında dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Fotoğraflar: Kıbrıs Haber Ajansı (KHA /CNA)