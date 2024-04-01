Büşra Yavuz yaşam mücadelesini kaybetti

Girne Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 23 Mart'ta meydana gelen ve Cihan Yüksel'in yaşamını yitirdiği trafik kazasında diğer bir yaya 21 yaşındaki Büşra Yavuz da yaşam mücadelesini kaybetti.

Yavuz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde 8 günden bu yana yaşam mücadelesi veriyordu.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

"23.03.2024 tarihinde, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen ve yaya Cihan YÜKSEL’in ölümü ve Büşra YAVUZ (K-21) ile Begüm DÖŞKAYA (K-21)’nın ağır yaralanmaları ile sonuçlanan trafik kazasında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekte olan yaya Büşra YAVUZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir."