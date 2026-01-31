“Bürokrat değişikliği değil, siyasal sorumluluk gerekir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin son günlerde bürokrat değişiklikleriyle kamuoyunun gündemini meşgul ettiğini belirterek, bunun sorunun özünü gizlemeye dönük bir girişim olduğunu ifade etti.

Özkunt, sorunun teknik ya da bürokratik düzeyle sınırlıymış gibi gösterildiğini, birkaç atama haberiyle halkın tepkisinin yatıştırılacağının düşünüldüğünü belirterek, bunun “boş bir çaba” olduğunu kaydetti. Asıl meselenin çok daha büyük olduğunu vurgulayan Özkunt, ülkede ciddi bir siyasal yozlaşma bulunduğunu dile getirdi.

Mahkeme dosyalarına giren vahim iddiaların, atanmışların görevden alınmasıyla temize havale edilemeyecek kadar ciddi olduğuna işaret eden Özkunt, en üst siyasi makam sahiplerinin haklarındaki kriminal iddiaları dokunulmazlık ve umursamazlık kalkanının arkasına saklanarak geçiştirmeye çalıştığı bir dönemde bürokrat değişikliklerinin hiçbir anlam taşımadığını belirtti.

Özkunt, yapılması gerekenin açık olduğunu ifade ederek, mevcut iktidarın siyasi ve bürokratik kadrolarıyla birlikte topyekûn ve derhal halkın yakasından düşmesi gerektiğini kaydetti.

Üç koalisyon ortağına da seslenen Özkunt, istifa çağrısında bulunarak, sandığın kurulmasını istedi. Özkunt, bu şekilde önce halk vicdanında, ardından da mahkeme huzurunda hesap verilmesi gerektiğini ifade etti.