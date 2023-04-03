Burhan’s Otel’de çıkan yangında bazı eşyalar yandı

Dipkarpaz’da faaliyet gösteren Burhan’s Otel’de dün çıkan yangında bazı eşya ve kıyafetler yandı, çamaşır odasının duvarları islendi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün otelin bodrum katında bulunan çamaşır odasında, muhtemelen çamaşır kurutma makinesinin üzerinde unutulan kıyafetlerin makinenin hava girişini tıkaması ve makinenin ısınıp kıyafetleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 25 sandalye minderi, 1 floresan lamba ile kullanılmayan çeşitli eski kıyafetler yanarak zarar gördü, çıkan dumandan dolayı çamaşır odasının duvarları islendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.