Burhan Yetkili, LTB’den son kez uğurlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan, Meclis üyeleri ve çalışanları, eski Başkan Burhan Yetkili’yi düzenlenen anma töreni ile son yolculuğuna uğurladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, 74 yaşında hayatını kaybeden Yetkili, 1990-1994 yılları arasında LTB Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

LTB önünde düzenlenen anma törenine UBP Lefkoşa Milletvekilleri Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Alişan Şan, LTB Başkanı Mehmet Harmancı eski LTB Başkanları Kutlay Erk ve Cemal Bulutoğluları, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, mevcut ve eski Belediye Meclis üyeleri, LTB çalışanları, ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Burhan Yetkili’nin kardeşi Ekrem Yetkili kardeşinin hayatı boyunca hep çalışmış bir insan olduğunu, müteahhit olarak belediye başkanlığına aday gösterildiğini ve kazandığını, bu süreçte de adaletli bir tutum izlediğini belirtti.

Ekrem Yetkili, Burhan Yetkili’nin belediye başkanlığı öncesinde şirketi ile de önemli hizmetlerde bulunduğunu, belediye başkanlığında döneminde de Belediyeler Birliği’ni kurduğunu, Belediyeler Yasasının değiştirilmesine öncülük ederek emlâk vergisinin getirilmesini sağlayıp tüm belediyelere iş yapma becerisi kazandırılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Ersoy: “Demokrat bir anlayışla başkanlık yapmış birisiydi”

Başkanlığı döneminde Yetkili ile birlikte çalışan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) kurucusu Yaşar Ersoy da Yetkili’nin çok zor bir dönemde göreve geldiğini, o zor dönemi rasyonel, akılcı bir şekilde ve en önemlisi bir insan olarak, parti rozetini çıkarıp demokrat bir anlayışla geçirdiğini belirtti.

Ersoy, “Çalışanları ile kurduğu diyalog ve dostane görüş alışverişleriyle 4 yılı tamamlamış bir kişiydi. Konuşanı önce dinlemeyi ve karşısındakini anlamayı tercih ederdi.” dedi.

Yetkili’nin LBT’nin kadrosunu oluşturan gençleri o günün koşullarında burslu ve kontenjan kazandırarak okutmayı sağladığını aktaran Ersoy, sonrasında da istihdamlarını gerçekleştirerek başkent Lefkoşa’ya değerli bir sanat kurumunun sürekliliğini sağladığını belirtti.

Harmancı: “Adını yaşatmak için üzerimize düşenleri yerine getireceğiz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eski başkanlardan Yetkili’nin ülkenin kutuplaştığı çok zor bir dönemde görev aldığını ve demokrat kişiliği ile herkesin sevgisini kazandığını söyledi.

Yetkili’nin sadece belediye başkanlığı ile değil, ilklere imza atmış bir müteahhit olarak hatırlanacağına vurgu yapan Harmancı, Emek İnşaat’ın mimar ve mühendislerin adeta bir okulu gibi durduğunu ve beraber çalıştığı insanlara özgürlük ve karar alma yetkisi sunduğunu söyledi.

Yetkili’nin belediye başkanlığı süresinde Lefkoşa’da önemli iyileştirmeler sağladığını, Girne Caddesi’nin bugünkü yayalaştırma ve planlamasının onun döneminde yapıldığını ve Lefkoşalıların bununla hâlâ iftihar ettiğini aktaran Harmancı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi ve Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılan düzenlemelerin de Yetkili’nin hizmetleri arasında yer aldığını aktardı.

Harmancı, Yetkili’nin teknoloji ve bilime olan inancı sayesinde ülke belediyeciliğinde ilk kez bilgisayarın kullanılmasının da o dönemde sağlandığını vurguladı.

Harmancı sözlerini “Önemli bir eş, çok iyi bir baba, ailesine çok düşkün bir insan olarak hatıralarımızda yer alacak. Bizler LTB çalışanları ve Belediye Meclisi olarak onun adını yaşatmak için, şehrimize olan katkılarını yad edebilmek için üzerimize düşen sorumlulukları bir tamam yerine getirmek konusunda aileye söz veririz” dedi.

Konuşmaların ardından Burhan Yetkili’nin naaşı alkışlar eşliğinde Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı.