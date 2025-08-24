LAÇ Belediye Başkanı Ataser'den, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin 600 kişiye silah taşıma izni vermesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ataser, "Burası Teksas değil, geçmişten bugüne verilmiş tüm izinler iptal edilmeli" ifadelerine yer verdi.

Ataser'in açıklamaları şöyle:

“Silah taşıma izni nedir? Bu ülke, böyle karar ve davranışlara ne alışkındır ne de bunları sever. Yüzlerce kişiye silah taşıma izni verilmiş durumda. Burası Teksas değil; burası insanların huzur içinde, güvenle yaşadığı bir ülkedir. Böyle bir uygulama, suç çetelerini cesaretlendirir ve suça meyilli kişilere daha rahat hareket etme fırsatı tanır. Bir vatandaş olarak talebim; geçmişten bugüne verilmiş tüm silah taşıma izinlerinin en kısa sürede iptal edilmesidir.”