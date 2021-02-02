"Bu akşam rekor vaka sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, Girne ve Lefkoşa bölgesinde vaka sayısında bir artış olduğunu söyledi.

Yoğun bakımda 14 hastanın tedavisinin devam ettiğini, 4’nün ‘entübe’ olduğunu ifade ederek “Sağlık Bakanlığı bugün yüksek bir hasta sayısı vermesi bekleniyor” dedi.

“Testler arttırılmalı… Açılma için çok erken”

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor Emre Vudalı, vaka sayılarının yine Lefkoşa ve Girne’den açıklanmasının beklendiğine dikkati çekerek random testlerin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplum içinde bulaşın giderek yaygınlaştığına vurgu yapan Vudalı, yoğun bakımda hasta sayısının da hala yüksek olduğuna işaret etti.

Bulaşıcı Üst Kurul kararlarına da değinen Vudalı, bugün toplanacak üst kurulun açılım için karar almasının çok erken olduğunu söyledi.