 “Bugün ihtiyaç duyulan şey sansasyon değil sağduyudur”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgesel bir çatışmanın ötesine geçtiğini belirterek, sürecin küresel dengeleri sarsabilecek nitelik taşıdığı uyarısında bulundu.

Akansoy, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırı, sıradan bir bölgesel çatışmanın çok ötesine taşan bir nitelik taşımaktadır. Bu savaş, küresel dengeleri sarsma potansiyeli barındıran, yönü ve sınırları belirsiz bir süreçtir.” dedi.

Bu tür dönemlerde yapılan açıklamaların büyük sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Akansoy, “Böylesi kritik dönemlerde yapılan açıklamalar, bir kez söylenip geçilecek sözler değildir. Her ifade, ciddiyetle tartılmalı; sorumluluk bilinciyle kurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de hassas bir noktada bulunduğunu vurgulayan Akansoy, “Kıbrıs adası ise Doğu Akdeniz’in en hassas jeopolitik hatlarından birinde yer almakta ve böylesi bir savaşın etkilerini doğrudan hissetme riski taşımaktadır.” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in politikalarını da eleştiren Akansoy, “Kendi siyasi pozisyonunu güçlendirme adına kurduğu ittifaklar, adanın ne denli kırılgan ve tehlikeye açık bir zemine sürüklendiğini açıkça göstermektedir.” diye konuştu.

İngiliz üslerinin tartışılabileceğini ancak Kıbrıs sorununun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Akansoy, “İngiliz üslerinin varlığı elbette tartışılmalıdır; ancak Kıbrıs sorununu ve Kıbrıslı Türkleri yok sayan bir yaklaşımın, sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda ciddi sonuçlar doğuran bir sorumsuzluk olduğu açıktır.” dedi.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün paylaşımına da değinen Akansoy, “Böylesi bir atmosferde, ‘kimin kimi vuracağı’ üzerine yapılan açıklamalar; kesinlik iddiası taşısın ya da sadece bir izlenim olarak dile getirilsin, her halükarda sorumsuzdur.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Bu tür ifadeler, ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri hesaba katılmadan dile getirildiğinde, sadece bilgi kirliliğini büyütmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal tedirginliği de derinleştirir.” dedi.

Akansoy, “Bugün ihtiyaç duyulan şey, sansasyon değil sağduyudur. Herkesin, özellikle de kamu sorumluluğu taşıyanların, sözlerinin yaratacağı etkiyi hesaba katarak hareket etmesi kaçınılmazdır.” dedi.