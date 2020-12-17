Buba: “COVID 19 testim pozitif çıkmıştır”

Gönyeli’de faaliyet gösteren Magic Brush Hair Saloon By Ahmet BUBA sahibi Ahmet Buba COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Buba, “Devlet hastanesinde covid 19 testimi yaptırdım sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Salonumu bir süreliğine kapatma kararı aldım lütfen kendinizi iyi bakin yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere” diye konuştu.

Açıklaması şöyle:

“Değerli Arkadaşlarım Dostlarım, Müşterilerimiz üzülerek sizlerle bir haberi paylaşmak zorundayım içinde bulunduğumuz Corona dönemi süresince biliyorsunuz ki sizlere karsı tüm hijyen önlemlerimiz alınmıştır hepimizin sağlığı için tüm kurallara dikkat etmişizdir.

Fakat bugün (Çarşamba) saygı değer sevgili müşterimiz Devlet hastanesinde yaptığı covid-19 testi sonucu maalesef pozitif çıkmıştır temaslısı olduğum için ben de sağlık bakanlığı tarafından telefonda aranarak Devlet hastanesinde covid 19 testimi yaptırdım sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Salonumu bir süreliğine kapatma kararı aldım lütfen kendinizi iyi bakin yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere…

Not: Durumum çok iyi Özok yurdundayım.”