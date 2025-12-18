“Bu zafer; işçinin, emekçinin, alın terinin zaferi oldu”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kıdem tazminatlarının ödenmesi için açtıkları davanın sonucunun bir zafer olduğunu belirterek, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın algı yarattığını ve kamuoyunu yanılttığını söyledi.

Kamu-İş’ten yapılan açıklamaya göre Serdaroğlu, Berova’nın açıklamasını gerçeği çarpıtmanın ve sorumluluktan kaçmanın açık bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Davanın kazanılmasının sendikal zaferden çok işçinin, emekçinin, alın terinin zaferi olduğunu ifade eden Serdaroğlu, Berova’ya “2024 yılında kazanılmış bir dava ortadayken, madem bu ödemeleri 2026 bütçesine koyacağınızı söylüyorsunuz, neden bugüne kadar beklediniz? Neden 2025 bütçesine bu işçilerin yasal hakkı olan kıdem tazminatlarını koymadınız? Bir yılı aşkın bir süredir neyi bekliyorsunuz, neden uyudunuz?” sorularını yöneltti.

İşçinin alın teriyle kazandığı hakkın keyfi biçimde ertelenemeyeceğini vurgulayan Serdaroğlu, kıdem tazminatlarının faizleriyle birlikte ödenmek zorunda olduğunu belirterek, Bakan Berova’yı algı yaratmakla suçladı.

Serdaroğlu, “Yasalara uymayı, mahkeme kararlarına saygı göstermeyi size hatırlatmaya ve öğretmeye devam edeceğiz” diyerek, kıdem tazminatları eksiksiz ve faizleriyle yatırılana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.