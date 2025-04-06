CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanlığa tek adayı olarak belirlenen Tufan Erhürman, coşkulu kalabalığın alkışları eşliğinde kürsüye çıktı.

Kürsüde bir konuşma yapan Erhürman, "Bizim düşüncemizde olan insanlar için makamlar mevkiler yoktur, görevler ve sorumluluklar vardır. Bugün bana çok büyük bir görev verdiniz, sorumluluk yüklediniz. Hepinize varlığınız için teşekkür ederim" dedi.

Erhürman, şöyle devam etti:

"Burada olan arkadaşlarımın, kalbi burada attığını bildiğim binlerce yurttaşımızın varlığına teşekkür ettiğim gibi, bugün malesef aramızda olmayan, bu mücadele için ağır bedeller ödeyen, bu halk özgürlüklerle yaşasın diye kendi hayatlarını veren demokrasi şehitlerimiz var. Ahmet Mithat Berberoğlu var, Özker Özgür hocamız var, efsanevi genel sekreterimiz Naci Talat Usar var"

"Size bir teklifim var"

"Bugün bana çok büyük bir görev verdiniz. Ama biz CTP'liler biliriz. Bu sorumluluk tek başına taşınabilen bir sorumluluk değildir. Böyle önemli bir yol tek başına yürünmez. Burada Cumhurbaşkanı adayı olarak beni gösterdiniz diye teşekkür etmek için konuşmuyorum" diyen Erhürman kalabalığa seslendi, "Size bir teklifim var" dedi.

"Bu yolda, yol arkadaşım olmaya hazır mısınız?"

Erhürman, "Çok önemli bir yola çıkıyoruz. Bu ülkeye, bu halka kader diye diye biçilmeye çalışılan kötü elbiseyi çıkarıp atmak için bu yola çıkıyoruz. Bu yolda yol arkadaşım olmaya hazır mısınız? Siz varsanız ben de varım" şeklinde konuştu.

"Bu ülkenin nefes borusunu açmamız lazım”

"Sadece bir kurultay yapmıyoruz, sadece Cumhurbaşkanı adayını açıklamıyoruz" diyen Erhürman, "1970'den beri var olan bir iradeyi, hedefi, en zor koşullarda bile yüreklerde sımsıcak tutulan umudu yeniden teyit etmek icin bugün burada bulunuyoruz. Bu yolu yürüyeceğiz çünkü bu ülkenin nefes alması lazım. Nefes borularımızı tıkamaya çalışıyorlar, nefes borularını açmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Kader dedikleri şeyi hep birlikte değiştireceğiz"

"Siz gelseniz de bir şey değiştiremezsiniz, bu halkın kaderi budur" diyenler olduğunu söyleyen Erhürman, "Bilecekler ki bu yırtık pırtık eski püskü elbiseyi yırtacağız, bu kader dediginiz şeyi hep beraber değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.