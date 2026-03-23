Karpaz bölgesinde yer alan 3 bin 500 dönümlük orman arazisinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) devrini öngören Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda yeniden gündeme geldi.

Konuyla ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bizim çağrımız, İTÜ’nün yatırımından önce bu arazilerin sınırlandırılmasıdır. Arazi boyutunun kabul edilebilir bir boyuta çekilebilmesi için tüm paydaşlarla birlikte konunun yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasa tasarısı geri çekilmeli. Bu yasa tasarısı geri çekilmezse üçüncü oylamadaki oy doğrultumuz ret olacak” dedi.

İncirli’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geçen hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşmüştük. Bu çok büyük tartışmalara yol açtı. Bizler de hem komite aşamasında hem de Genel Kurul salonunda söz alan milletvekilleri olarak bu arazinin büyüklüğüyle itirazımızı ortaya koymuştuk. Konuyu da tekrar değerlendirmemiz gerektiği noktasındaki görüşümüzü ben dün Başbakan Ünal Üstel’e de ilettim.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Kuzey Kıbrıs’a gelişiyle ilgili davet CTP tarafından 2008 yılında yapıldı. Biz bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatta Karpaz bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasının insanlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde doğa ve çevreyle bir denge ekseninde ilerlememesi konusunda partimizin stratejik bir adımı olmuştu. Ardından bir onay yasası meclisten geçti. CTP döneminde imzalanan bir protokolle birlikte İTÜ’nün kuruluşuna dair siyasi irade ve hukuki zemini de ilerlettik. 2009 yılında İTÜ’nün Kuruluş Yasası yapıldı. 2010 yılında da ilk kez bu arazilerin nereleri olacağına ve yer gösterilmesine dair bu protokol imzalandı. Aslında bütün tartışma bu noktada kilitleniyor. Bunlar toplumun genelinin hassasiyetlerini yansıtıyor. Bu hassasiyetleri göz ardı etmemek gerekiyor. İTÜ’nün Karpaz bölgesinde hayata geçmesi tabii ki çok arzu ettiğimiz bir şey. Fakat burada en önemli eleştiri arazinin itiraz boyutuyla ilgili. Bu konuda hiç kimse kabul edilebilir bir açıklama yapamadı. Bizim çağrımız, İTÜ’nün yatırımından önce bu arazilerin sınırlandırılmasıdır. Arazi boyutunun kabul edilebilir bir boyuta çekilebilmesi için tüm paydaşlarla birlikte konunun yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasa tasarısı geri çekilmeli. Bu yasa tasarısı geri çekilmezse üçüncü oylamadaki oy doğrultumuz ret olacak.”