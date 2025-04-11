"Bu uygulama Anayasamızdaki laiklik ilkesi açısından doğru değil, protokolü bozmak istemediğim için katıldım"

Yüksek Mahkeme binasının "dualar eşliğinde" külliye içerisine taşınacağının açıklandığı temel atma törenine katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada aldığı eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, söz konusu törenin ülkedeki teamüllerle bağdaşmadığını ve Anayasa'daki laiklik ilkesi açısından doğru olmadığını vurguladı.

Erhürman, birçok ülkede devlet törenlerinde dini ritüellerin yer alabileceğini ancak bunun o ülkenin kendi gelenekleri ve teamülleri çerçevesinde şekillendiğini hatırlatarak, “Bizim ülkemizde böyle bir gelenek yoktur” dedi. Yüksek Mahkeme gibi halkın büyük güven duyduğu bir kurumun temel atma töreninde bu tür uygulamaların yer almasının doğru olmadığını ifade etti.

örende protokol gereği bulunduğunu ve sahneye yine protokol kapsamında davet edildiğini belirten Erhürman, törendeki dini uygulamaya dair tutumunu da net şekilde ortaya koydu. “Fatiha Suresi okunmadan önce elimi açmadım, okunurken açtım. Bu benim kültürüm. Herkesin inancına, kültürüne saygım var, saygı duymayana da saygı duyarım” ifadelerini kullandı.

Yargının eleştirilemez olmadığını, akademik yaşamında da pek çok yargı kararını eleştirdiğini hatırlatan Erhürman, buna rağmen kurum olarak yargıya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. “Yargıyı eleştirmek siyasetçiyi eleştirmek gibi değildir” diyen CTP lideri, Yüksek Mahkeme’nin bu ülkenin en güvenilen kurumlarından biri olduğunun da altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Türkiye’nin katkısıyla yapılacak bir bina söz konusu olsa da açılış programı bu ülkenin geleneklerine uygun olmalı” ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.