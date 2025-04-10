Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, adaylığıyla ilgili açıklama yaptı, “ ‘ Bu ülkenin güzelliklerini, ürettiği refahı, mutluluğu paylaşacağız, adil bir biçimde, kardeşçe paylaşacağız’ dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği kurultayın görüntülerini paylaşan Erhürman, “Birbirimize yol arkadaşı olma sözü verdik” ifadelerine de yer verdi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Hep birlikte yola çıktık...

Kendisi, anası, babası Kıbrıs'ta, Türkiye'de, başka bir ülkede doğanıyla,

inananıyla, inanmayanıyla, ‘bu ülkede yoksulluğu, yoksunluğu, yokluğu reddediyoruz. Bu ülkenin güzelliklerini, ürettiği refahı, mutluluğu paylaşacağız,

adil bir biçimde, kardeşçe paylaşacağız’

diyen herkesle, hep birlikte yola çıktık. Birbirimize yol arkadaşı olma sözü verdik.

Yolumuz açık olsun...”