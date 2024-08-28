Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güzelyurt'taki işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Erhürman, Çalışma Bakanlığı’nın işçi hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorguladı.

Erhürman, açıklamasında, "Bu ülkede bir zamanlar Çalışma Bakanlığı diye bir yer vardı" diyerek, Güzelyurt'taki işçilerin yaşadığı gayriinsani koşullar, ön izin ve maaş gibi idari sorunlara işaret etti. Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Çalışma Bakanlığı’nın hala mevcut olup olmadığını ve bu konulara dahil olup olmayacağını sorgulayan Erhürman, "Sesini duyan olacak mı?" şeklinde eleştiride bulundu.