Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü krizi nedeniyle mücadele eden öğretmen sendikalarına yönelik sarf ettiği "Hadlerini bilmiyorlar" sözlerini eleştirdi, bu akşam yine meydanlarda olacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu topraklarda kimse kimsenin inancına, kimliğine, kıyafetine, düşüncesine tahakküm kuramaz" diyen Maviş, "Karanlığa karşı hürriyeti, cehalete karşı aklı, zorbalığa karşı onuru savunmak için bu gece meydanlardayız! Bu söylemlere birlikte cevap veriyoruz!" ifadelerine yer verdi.