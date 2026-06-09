Bu sefer tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “sirkat” ve “önceden sirkat suçundan sabıkalı olduğu halde yeniden sirkat” suçlarından tutuklanan H.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Mehmet Pınardan, zanlının 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir elektronik eşya satış işletmesine ait binanın doğu kısmında bulunan çeşitli ebatlardaki ikinci el 6 klima iç ünitesini çaldığını söyledi.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 2 Haziran 2026 tarihinde yapıldığını, zanlı hakkında derdest emri temin edildiğini ve H.K.’nin 5 Haziran’da Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturma kapsamında zanlının çalınan ürünleri Haspolat’taki bir hurdacıya sattığının tespit edildiğini ifade eden polis, aynı gün zanlının huzurunda ikametgâhında yapılan aramada suçu işlerken üzerinde bulunduğu değerlendirilen tişörtün emare olarak alındığını kaydetti.

Teminat altındayken yeniden suç işlediği iddia edildi

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Polis Memuru Pınardan, zanlının açıkta bulunan başka meseleleri olduğunu ve benzer suçlardan çok sayıda dosyasının bulunduğunu söyledi. Pınardan, H.K.’nin Mart 2026’da Lefkoşa’da meydana gelen bir araç içerisinden sirkat meselesi nedeniyle halen teminata bağlı bulunduğunu ancak buna rağmen benzer suçları işlemeye devam ettiğini belirterek, davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savcılık cezaevi talebinde bulundu

Savcı Ali Yeğen de zanlının benzer suçları işlemeye eğilimli olduğunu vurgulayarak, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının halen teminat altında bulunmasına rağmen yeniden benzer suç işlediği yönündeki iddiaları da dikkate alarak, davaları görüşülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.