Bu Memleket Bizim Platformu’ndan federal çözüm çağrısı

Bu Memleket Bizim Platformu, Cenevre’de yapılacak 5+1 Kıbrıs Zirvesi öncesinde federal çözüm çağrısında bulundu.

Lefkoşa Lokmacı Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, iradenin federal çözüm tarafında olduğunu göstermek amacıyla Kıbrıslı Rumlarla eş zamanlı olarak cumartesi günü eylem düzenleneceği de duyuruldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan, bazı milletvekilleri, platforma üye sendika ve örgüt liderleri de basın açıklaması sırasında hazır bulundu.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ve TDP Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Çise Erdoğan tarafından okunan ortak açıklamada, “Yıllardır bu topraklarda özgürce yaşamak, kültürünü yaşatmak ve dünyaya bağlanmak için mücadele veren Kıbrıslı Türkler olarak, bölünmüş adamızın yeniden birleşmesi için en gerçekçi çözüm modeli olan Federasyonu savunduk, savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler ’in Kıbrıs’taki çözüm parametrelerinin açık ve net olduğu, İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon modelinin şu anda masada durduğunu ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun federal çözüm isteğini 2004 Annan Planı Referandumu’nda ve sonraki süreçte defalarca ortaya konduğu” kaydedildi.

Açıklamanın sonunda “Tüm dünyaya Kıbrıs’ın bölünemeyecek kadar küçük ancak hepimize yetecek kadar da büyük olduğunu bir kez daha haykıracağız. Gelin bu toprakları acı değil sevinç gözyaşlarıyla yeşertelim, hep birlikte kök salalım ve kardeşçe birlikte yaşayalım. Herkes için Federasyon” denildi.