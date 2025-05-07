"Bu memleket bizim"
Örgütler, geçtiğimiz Cumartesi günü "İrade Bizde" pankartı açan 6 Kıbrıslı Türk'ün tutuklanmasını protesto ediyor.
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Örgütler, geçtiğimiz Cumartesi günü "İrade Bizde" pankartı açan 6 Kıbrıslı Türk'ün tutuklanmasını protesto ediyor.
Olayın yaşandığı Ortaköy'deki Sivil Savunma çemberinde toplanan sendika ve örgütler, "Bu Memleket Bizim İrade Halkın Olmalıdır" pankartı açtı, olayı protesto etti.
Geçtiğimiz Cumartesi günü, adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj vermek isteyen eylemciler, "İrade Bizde" pankartı açmış, eylemi önlemek isteyen polis, 6 kişiyi güç kullanarak tutuklamıştı.
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Etiketler : ktos, ktoeös, eylem, irade bizde