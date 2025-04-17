Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

"Şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık"...

Bunu söyleyen kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Bu ülkeyi, bu halkı, tarihimizi, bu ülkede verdiğimiz mücadeleyi bilmeyen, öğrenmeye de niyeti olmayan zihniyetin hadsizlikte doruk noktası.

"Boşbakan" da demiş... Sn. Tatar'ın, Sn. Üstel'in ve bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin yarattığı "boş"lukta artık bu ülkeye, bu halka, kurumlarına her şeyi söylemek serbest.

İradesizliğinizle Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini getirdiğiniz nokta bu. Bu halka bunların söylenmesinin zeminini siz hazırladınız.

Susan sussun! Bu halka hakaret etmek hangi makamda olursa olsun kimsenin haddi değildir. Buna asla izin vermeyeceğiz!”