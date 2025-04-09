Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman dün akşamki eylem ile ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, “Bu halk bölünmeyecek, parçalanmayacak, çocuklarımız bu ülkenin güzelliklerini, ürettiği refahı, mutluluğu adil biçimde paylaşacak, bu topraklarda barış içinde kardeşçe yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bölmeye, parçalamaya uğraştılar, uğraşıyorlar.

Dün akşam, kendisi, annesi, babası Kıbrıs'ta, Türkiye'de veya başka bir ülkede doğan, şu anda iktidarda ya da muhalefette olan partilere mensup/oy vermiş, inanan, inanmayan binlerce insan hep birlikte yürüdü.

Yürüyüşte bulunamayan ama kalbi orada atan binlerce insan daha vardı.

Bir sürü başka mesajın yanında bir mesajın daha alınması gerekiyor artık! Bölmek, parçalamak için boşuna uğraşmayın.

Bu halk bölünmeyecek, parçalanmayacak, çocuklarımız bu ülkenin güzelliklerini, ürettiği refahı, mutluluğu adil biçimde paylaşacak, bu topraklarda barış içinde kardeşçe yaşayacak.