Karpaz bölgesinde yer alan 3 bin 500 dönümlük orman arazisinin devrine yönelik hazırlanan yasa tasarısı, sivil toplum örgütleri ve sendikaların tepkisini çekti. UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından gündeme getirilen “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı çıkan örgütler, Cumhuriyet Meclisi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

77 örgüt ortak metinde buluştu

Eylemde, 77 örgütün imzasını taşıyan ortak basın açıklamasını Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir okudu. Açıklamada, söz konusu yasa tasarısına yönelik sert eleştiriler dile getirilirken, düzenlemenin hem doğaya hem de hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

“Bu girişimi açıkça reddediyoruz”

Ortak açıklamada, “Bu girişimi açıkça reddediyoruz. Ormanlar devredilecek, pazarlanacak ya da belli çevrelere tahsis edilecek mülkler değildir. Ormanlar halkındır ve bu ülkenin ortak varlığıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, düzenlemenin yalnızca çevresel bir tehdit olmadığına dikkat çekilerek, “Bu düzenleme yalnızca doğaya yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğüne karşı bilinçli bir müdahaledir” denildi.

“Yargı süreçlerini etkisiz kılmaya yönelik adım”

Metinde, devam eden bir davaya işaret edilerek yasa değişikliğinin yargı denetimini devre dışı bırakmayı amaçladığı savunuldu. Açıklamada bu durum, “Devam eden bir davayı etkisiz kılmak, yargı denetimini devre dışı bırakmak ve hukuki mücadeleyi sonuçsuz bırakmak için atılmış açık bir adımdır” sözleriyle ifade edildi.

Bu çerçevede, söz konusu düzenlemenin yasama yetkisinin kötüye kullanılması anlamına geldiği de vurgulandı.

Milletvekillerine açık çağrı

Ortak açıklamada, yasa tasarısına destek veren milletvekillerine de doğrudan çağrıda bulunuldu. Açıklamada, “Bu düzenlemeye imza atan, destek veren ve oy kullanan tüm milletvekillerine açıkça sesleniyoruz. Bu kararın siyasi ve toplumsal sorumluluğu doğrudan sizlere aittir” ifadeleri kullanıldı.

Milletvekillerinin halkın ortak varlıklarını korumakla yükümlü olduğu hatırlatılarak, bu tercihin toplum vicdanında sorgulanacağı belirtildi.

“Derhal geri çekilmeli”

Örgütler ve sendikalar, yasa değişikliği girişiminin geri çekilmesini talep ederek, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Açıklamada şu ifadelerle çağrı yapıldı:

“Bizler 3 bin 500 dönüm orman arazisinin devrine yönelik bu yasa değişikliği girişiminin derhal geri çekilmesini, yasama yetkisinin yargı süreçlerini bertaraf etmek için kullanılmasına son verilmesini talep ediyoruz.”

“Ormanlar halkındır, devredilemez”

Açıklamanın sonunda ise tüm topluma çağrıda bulunularak, doğaya ve ortak yaşam alanlarına sahip çıkılması istendi. “Bu ülkeyi seven herkesi doğasına, ortak yaşam alanlarına ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ormanlar halkındır, devredilemez” ifadeleriyle mesaj verildi.