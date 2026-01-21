“Bu fiyatlarla yolun sonu görüldü kuzeyde et tüketemez toplum yaratıldı”

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği ile KTEZO temsilcileri bir araya gelerek sektöre ilişkin bir dizi karar aldı. KTEZO Toplantı Salonu’nda saat 19.00’da yapılan toplantıda, et ve et ürünlerinde yaşanan kontrolsüz fiyat artışlarının yalnızca kasaplık mesleğini değil, toplumun geniş kesimlerini de doğrudan etkilediği vurgulandı. Temsilciler, artan fiyatlar nedeniyle halkın et tüketemez hâle geldiğine dikkat çekti.

Toplantıda, Güney’de canlı hayvan kilo fiyatına kıyma satıldığının altı çizilerek, bu durumun dünya çapında bir rekor olduğu ve söz konusu fiyat düzeyinin hayvancılığı da ciddi biçimde tehdit ettiği ifade edildi. Et ve kıyma fiyatlarının, alım gücü yüksek kesimin Güney’e yönelmesine neden olduğu, bunun da ekonomiyi peşinden sürüklediği belirtilirken, et ticaretinin yaklaşık yüzde altmışının kaçak ya da bireysel olarak Güney’den yapıldığı kaydedildi. Oda ve Birlik temsilcileri, bugünden derhal yapılması gereken işler olduğunu, ancak bu konuların bugüne kadar olduğu gibi savsaklanması hâlinde sonuçların sektörün varlığını tehdit eder noktaya geleceğini vurguladı ve alınan kararların kamuoyuyla paylaşılmasına karar verdi.

Bu çerçevede, hükümetin yerel yönetimlerle iş birliği yaparak yeterli koşullara sahip salhaneler üzerinden, kayıtlı ve denetimli şekilde etin karkas olarak kasaplara ulaşmasını sağlaması gerektiği ifade edildi. Bu yöntemin uygulanmasıyla birlikte karkas et fiyatının belirlenmesi, gerekmesi hâlinde ucuzlatılması için maddi destek sağlanması gerektiği kaydedildi. Hayvancılıkta özellikle arpa ve bala gibi yem girdilerinin ülkede üretilmesi ve ucuzlatılması amacıyla planlama yapılması, enerji ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği vurgulandı. Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği ile KTEZO iş birliğinde, kontrollü ve ihtiyaç hâlinde küçükbaş karkas et ithalatına onay verilmesi talep edildi. Ayrıca pahalılığa yol açan ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen kasaplara yönelik stopaj vergi uygulamasının derhal kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Toplantının sonunda, sektörlerin kitlesel katılımıyla eylemlilik sürecinin planlanmasına karar verildi.