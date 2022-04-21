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Bu akşam ülke genelinde elektrik kesintisi var!

Bu akşam ülke genelinde elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bu akşam yaklaşık 6 saatlik genel kesinti olacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bu akşam yaklaşık 6 saatlik genel kesinti olacağını duyurdu. Açıklamada 17:30-23:00 arası 1’er saatlik kesinti olacağı açıklandı.

Açıklama şöyle:

GENEL KESİNTİ UYARISI Değerli Tüketicilerimiz, 21.04.2022 tarihinde 17:30-23:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.

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