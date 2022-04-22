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Bu akşam da elektirik yok!

Bu akşam da elektirik yok!

Elektrik Kurumu, bu akşam da saat 17:00-23:00 saatleri arasında ülke genelinde 'üretim yetersizliği'nden kaynaklı, 1'er saatlik, dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Elektrik Kurumu, bu akşam da saat 17:00-23:00 saatleri arasında ülke genelinde 'üretim yetersizliği'nden kaynaklı, 1'er saatlik, dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

"GENEL KESİNTİ UYARISI

Değerli Tüketicilerimiz,

22.04.2022 tarihinde 17:00-23:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır."

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