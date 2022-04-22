Bu akşam da elektirik yok!
Elektrik Kurumu, bu akşam da saat 17:00-23:00 saatleri arasında ülke genelinde 'üretim yetersizliği'nden kaynaklı, 1'er saatlik, dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
A+A-
Elektrik Kurumu, bu akşam da saat 17:00-23:00 saatleri arasında ülke genelinde 'üretim yetersizliği'nden kaynaklı, 1'er saatlik, dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Açıklama şöyle:
"GENEL KESİNTİ UYARISI
Değerli Tüketicilerimiz,
22.04.2022 tarihinde 17:00-23:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır."
Bu haber toplam 275 defa okunmuştur
Etiketler : elektrik kesintisi