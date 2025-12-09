Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak Kanal Sim’e bölgedeki durumun değerlendirmesini yaptı. Gelinen noktada yaşananların nedenlerini konuşma zamanı olmadığını belirten Amcaoğlu, akşam için ne yapılabilir noktasında Kriz Masası’nda bunların ortaya konduğunu söyledi, “Hasar tespiti sonraki işler. Bu 24 saati de atlatmak için canla, başla çalışıyoruz” dedi.

Dün akşamdan bu yana olağanüstü bir durum yaşadıklarını, özellikle dağlık kesimde Dikmen, Boğaz, Dağyolu, Pınarbaşı ve Ağırdağ’a yağan yağışlardan dolayı bölgenin ciddi tehdit altında kaldığını söyleyen Hüseyin Amcaoğlu, “Şimdi bunun nedenlerini konuşa zamanı değil. Önümüze bakmamız lazım. Göreve geldiğimizden beri önümüze baktık, altyapı ile çok ciddi rakamlar harcadık. Yatırım yaptığımız noktalarda metrekareye 140 kilogram yağış düştü, bu tarihte görülmedi. Bu yağışa rağmen birçok noktamızda bunun karşılığını aldık ama maalesef Dut Deresi’nin Dağyolu’ndan Kanlıköy’ü vurması, içinde su bulunmayan Gönyeli Barajı’nın taşması, bununla da durmayıp Kanlıköy Barajı’nın taşmasıyla hepsi IOS Cafe’nin oradan Lefkoşa ile buluştu ve bu dere şişme yaptı” dedi.

Vedat Benzinci’nin arka kısmında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, Soylu Sokak’ta ciddi yatırımların yapıldığını, saatlerce direndiğini ama evlere artık su girdiğini söyleyen Amcaoğlu, “Meteoroloji Dairesi yağışların yarın akşama kadar devam edeceğini açıkladı. Arkadaşlarımla canla başla mücadele ediyoruz. Özel sektörden de ciddi destek geldi. Önce insanların can güvenliği dedik. Ekiplerimiz, Sivil Savunma ve İtfaiye çok çaba sarf etti. Dün gece araçlarında mahsur kalan birçok insanımızı evlerine ulaştırdık” açıklamasını yaptı.

Akşam için ne yapılabilir noktasında Kriz Masası’nda bunların ortaya konduğunu söyleyen Başkan Amcaoğlu, “Hasar tespiti sonraki işler. Bu 24 saati de atlatmak için canla, başla çalışıyoruz” dedi. Bu güne kadar hep bilimin sesini dinlediklerini söyleyen Amcaoğlu, “Kanlıköy, Dut Deresi sıkıntısını bildiğimiz için proje hazırlandık. Ama bu felaket kimsenin tahmin edemeyeceği bir sıkıntı yarattı. Ben önüme bakarım, biz görevdeyiz, sorumluğu biz üstleniyoruz. Bu akşam da mücadelemiz sürecek. Yağışların sona ermesi ile birlikte yaralarımızı sarmak için tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Kofalı: Şu anda tek dua ettiğimiz şey yağmurun bize zaman vermesidir

Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı da son durum ile ilgili açıklama yaptı. Son olarak 50 yıl önce böyle bir durumun yaşandığını belirten Kofalı, gerek adanın kuzeyi, gerek adanın güneyinde derelerin hangi noktalardan birleşerek nerelerde sıkıntı yarattığını aktardı.

“Şu anda tek dua etiğimiz şey yağmurun bize zaman vermesidir” diyen Kofalı, “Barajımız temizlenmiş olsaydı, bir metre su ile doldu ve taştı. Dört katı stok yapacağı yerde taştı. Öksüz Dere’de yaklaşık 20 metre genişlik, 2 metre yükseklikte su gelmektedir. Bakanlığı uyarıyorum, okullar kapatılsın. Biz öğretmen olarak bunu telafi ederiz. İnsan, hayvanlar zarar vermeden can güvenliğini emniyete alarak ortak akılla bu tehlikeyi atlatmamız gerekir. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim” dedi.