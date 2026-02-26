“Boynunu kesti, burnunu kırdı”

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, vahim zarar, ciddi darp ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan N.H. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis memuru Nazmi Doğan, 25.02.2026 tarihinde saat 19.45 sıralarında Lefkoşa’da bir apartmanda zanlının, evlerinde tamir yapmak için bulunan M.D.’yi annesinin odasına girmek istediği gerekçesiyle engellediğini söyledi.

Polis, zanlının evin mutfak kısmından ağız uzunluğu 8 cm, toplam uzunluğu 18 cm olan iki bıçağı alarak cebine koyduğunu, konuşmak için merdiven ayaklarına indiği sırada M.D.’nin boyun kısmına sallamak suretiyle 0,5 cm’lik yatay kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Polis, zanlının ayrıca M.D.’nin burun kısmına bir kez kafa atarak burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiğini ve bu şekilde vahim zarara uğratarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine olay yerinde suçüstü tutuklandığını, bıçakların emare alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.