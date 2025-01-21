“Böylesi kötü bir dönem daha önce hiç yaşamadık”

▶ “Bizim kurulu güneş panelimiz var ve ona rağmen yüksek elektrik faturası ödüyoruz. Üretim yapabilmek için bu rakamlardan kurtulmamız lazım…”

▶ “Geleceğimiz hiç parlak değil. İleriyi göremiyoruz, geleceğe yönelik planlama yapamıyoruz. Günübirlik yaşıyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

1992 yılından beri üretim sektöründe hizmet veren Çıralı Plastik, ekonomik krizin yaşandığı bu günlerde bile üretim yapmaya devam ediyor. Çıralı Plastik Ltd. Direktörü Ali Çıralı, YENİDÜZEN’e sektörü hakkında bilgiler verdi, ekonomik krizi değerlendirdi. Şirketin faaliyetlerini başlattığı 1992 yılından bu yana ekonomik anlamda en kötü günlerin bu günlerde yaşandığını söyleyen Çıralı, bu durumda rekabet edebilirliğin ortadan kalktığını belirtti. Özellikle elektrik faturalarının yüklü miktarda geldiğinden bahseden Çıralı, kendilerinin güneş paneli olmasına rağmen, faturaların yüksek geldiği vurgusunu yaptı, “Üretim yapabilmek için bu rakamlardan kurtulmamız lazım…” dedi.

Gelecek için kaygıları da olduğunu dile getiren Ali Çıralı, “İleriyi göremiyoruz, geleceğe yönelik planlama yapamıyoruz. Günübirlik yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

● Önce sizi bir tanıyalım…

● “1950’de Baf’ta doğdum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldum. 1974 Harekatı'ndan bir gün önce Kıbrıs'a geldim. Plastik sektöründe Sanayi Holding’de işe başladım. Daha sonra Avustralya'ya giderek orada iki sene çalıştım. Kıbrıs’a geldikten sonra kendi işimi kurdum. Çıralı Plastik olarak 1992 yılında başladık, o gün bugündür de devam ediyoruz.”

“Sektörümüz bir ihtiyaçtır”

● Sektörden biraz bahseder misiniz?

● “Bizim sektörümüz ihtiyaçtır. Her ekonominin ihtiyacı olan bir sektördür. Yani plastik sektörü derken biz sadece market poşeti, çöp poşeti değil de, bunların yanında birçok firmalara ambalajlar da üretiyoruz. Ekonomi için gerekli olan, ihtiyaç olan bir sektördür. Ambalajlar sağlamdır. En önemlisi de ekonomik ve ucuzdur. Artık dünyada plastik kullanımı çoğaldı ve çevre kirliliğinden şikâyetler başladı. Kullanılan poşetler, ambalajlar ondan sonra çöpe gidiyor. Başka ülkelerde bunlar kaynağında ayrıştırılıp tekrar kullanılıyor ya da ham maddeye dönüştürülüyor. Plastik sektörünün böyle bir avantajı da var. Kıbrıs’ın kuzeyi dışında biz, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında güneye de satış yapıyoruz.”

“Daha önce böylesi kötü bir dönem olmadı”

● Ekonomik krizin olduğu bir dönemde üretim yapıyorsunuz. Yıllardır da bu sektördesiniz. Hiç bu kadar kötü bir döneme rast geldiniz mi?

● “Daha önce böylesi kötü bir dönem yaşamadık. Şimdi yaşadığımız dönem bizim açımızdan en kötü dönemdir. Beceriksiz hükümetler piyasayı öyle bir hale getirdiler ki, artık hiçbiriyle rekabet edemez durumdayız. Bizim işçilik giderlerimiz yani plastik sektöründe işçilik gidenleri maliyetlerin yüzde 10 civarındaydı. Şimdi maliyetlerden işçilik gideri yüzde 30’u geçti... Dolayısıyla Rekabet gücümüz sıfırlandı. Bir taraftan da öyle bir durum yaratıldı ki, maliyetlerimizin yüzde 30'u işçiliğe gitmesine rağmen çalışanlarımız maalesef geçinemiyor. Bu işin kökeninde yatan nedir? Kamudur. Bütün bütçenin tümü çalışanları, memurları ve emeklileri ödemeye gidiyor. Bu böyle olunca, devlet sağlık hizmeti, eğitim hizmeti sunamaz. Bugün asgari ücret 1000 doların üzerindedir. Bu ekonomiye göre bu ücret fazladır. Kamuda tasarrufa gidilmesi gerekiyor. Hayat pahalılığı ödeneklerinde düzenlemeler yapılmalı”

“Üretim olması için bu rakamlardan kurtulmalıyız”

● Pahalı elektrik kullanıyoruz, elektrik fiyatlarını öderken zorluk yaşıyor musunuz?

● “Bizim kurulu güneş panelimiz var ve ona rağmen yüksek elektrik faturası ödüyoruz. Üretim yapabilmek için bu rakamlardan kurtulmamız lazım… Ucuza üretelim ki, tüketiciye pahalıya mal olmasın.”

“Geleceğimiz parlak değil”

● Geleceğimizi ne görüyorsunuz?

● “Ne yazık ki geleceğimiz hiç parlak değil. İleriyi göremiyoruz, geleceğe yönelik planlama yapamıyoruz. Günübirlik yaşıyoruz.”