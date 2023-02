'Böyle giderse battık'

Hüseyin ÖZBARIŞCI

KIB-TEK Ocak faturalarını kesti, elektrik ücretleri kullanıcıları şok etti.

Elektrikte sürekli kesintilerin yaşandığı bir dönemde tüketicilere ulaşan ‘yüklü faturalar’, tepkileri daha da artırdı.

Vatandaş, gelen faturalardaki miktarlarını şaşkınlıkla karşılarken, bir sonraki ayın faturasını düşürmek için ‘nereden kısacağını’ düşünmeye başladığını ifade etti.

Faturasını ödemek için Kıb-Tek ödeme noktalarına giden yurttaş, YENİDÜZEN’e konuştu, hem elektrik faturalarından yakındı, hem de son günlerdeki elektrik kesintilerinden şikayet etti.

Fatura miktarını daha aza indirebilmek için ısınma ihtiyacını bile kıstıklarını belirten yurttaşlar, Hükümetin bir çare üretmesini istedi, “Artık dayanmıyoruz” dedi.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran bazı sanayi esnafı ise son günlerdeki elektrik kesintilerine değindi, “Elektrik kesildiğinde sanayi duruyor. Oturup bekliyoruz, işimiz aksıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ne dedi?

İsa Tahiroğlu: “Her şeyi minimum derecede kullanıyoruz yine de fazla geliyor”

“Her şeye zam geliyor. Bu zamlar karşısında artık ne yapacağımızı şaşırdık. Elektrik faturamı ödedim ve geçen aya göre yaklaşık 400 TL fazla ödedim. Neredeyse kullandığım aynıdır ama fark ortada… Faturamız yüksek gelmesin diye klimanın kumandasına elimiz gitmiyor, ısıtıcıyı her gün açmıyoruz her şeyi minimum derecede kullanıyoruz ama yine de fazla ödüyoruz. Artık dayanamıyoruz.”

Tayfun Kurtulan: “Faturayı ödemiyoruz elektrik yok, faturayı ödüyoruz yine elektrik yok”

“Elektrik faturasını son dönemlerde yüksek ödemeye devam ediyoruz ama bu yüksek miktarlar sadece elektrikte değil, her şeyde böyledir. Çok büyük bir pahalılık var ve artık bir fiyat denetimi yapılması şart. Maaşlarla artışlar geliyor ama zamlar da devam ediyor. Bu zamlar yanında, elektrik kesintileri de oluyor ve bunun cezasını halk çekiyor. Kesintiler nedeniyle buzluğum daha yeni tamir edildi. Faturayı ödemiyoruz elektrik yok, faturayı ödüyoruz yine elektrik yok. Hükümet artık yaşanan sorunlara önlem almalı diye düşünüyorum.”

Mehmet Çörekçioğlu: “Her gün eve gittiğimizde elektrik yok ama faturalar yüklü geliyor”

“İnsanlarım alım gücü zaten çok kötü durumda ve zamlar her geçen gün devam ediyor. Her gece evimize gidiyoruz elektrik yok ve soğuk havada oturup düşünüyoruz. Elektriğe ödediğimiz miktarlar da çok yüksek. Her gün eve gittiğimizde elektrik yok ama faturalar yüklü geliyor. Kullandığımız aletleri azalttık sonra azalttık ama yine aynı, değişen bir şey yok. İşimiz çok zor…”

Mustafa Bozkaya: “Her şeyi kıstık, ısınma temel ihtiyacımız. Kısamayız”

“Elektrik enerjisi gün geçtik sonra daha pahalı oluyor. Düzenleme yapıldığı söyleniyor ama yapılan düzenlemeden de bir şey anlayamadık. Evlerimizdeki elektrikler kesiliyor ama gündüz vakti sokak lambaları yanıyor. Bu iş nasıl olur bilmiyorum. Geçen ayki faturamla, bu ay gelen faturamız arasında fark var. 2-3 gündür de hava soğuk. Soğuk havalarda gündüz de klima çalıştırmak zorunda kalıyoruz, bu da bize külfet oluyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Her şeyi kıstık, ısınma bir temel ihtiyaçtır. Kısamıyoruz.”

Mehmet Tezel: “Geçen aylara göre hep iki katı ödüyoruz, ne yapacağımızı da bilmiyoruz”

“Geçen aylara göre iki katı bir ödeme yapıyoruz. Bunun yanında kesintiler de oluyor. Bir söz var, ‘Ölüyü gösterip, sıtmaya razı etmek’ diye… İşte bizde tam o raddeye geldik. Ne olacağını bilmediğimiz için de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama insanlarımızın bu pahalılığa dayanamadığı bir gerçek…”

Sanayi esnafı ne dedi?

Mehmet Çağla (Oto yıkamacı): “Sanayi durdu demek, bütün ülke durdu demektir”

“Elektrik kesintileri hem işimizi aksatıyor, hem de maliyeti yükseltiyor. Bu ay gelen faturalar herkese oran olarak biraz fazla geldi. Kullanım belki arttı ama biraz artış oldu gibi düşünüyorum. Sanayi bölgesinde iş yapıyoruz ve elektrik kesintisi olduğunda sanayi duruyor. Sanayi durdu demek, bütün ülke durdu demektir. Bizim kullandığımız makineleri çalıştırabilen jeneratör ciddi derecede maliyetli olduğu için daha düşük bir jeneratör kullanıyoruz ve işimizi yavaşlatarak yapmaya çalışıyoruz.”

Metin Salık (Tornocu): “Lüksümüzü bıraktık, artık ihtiyaçlarımızı da kısıyoruz”

“1-1 buçuk yıldır her şeye inanılmaz derecede zamlar geldi ve insanlar artık bu zamlara dayanamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Son günlerde hava soğuk ve klima çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Öyle bir şey ki, küçük çocuğa da soba yakmasını söyleyemiyoruz. Bu nedenle klima çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Bu da faturalara yansıyor. İnsanlar tüm lükslerini kıstı, lüksü bırakalım ihtiyaçlarından da kısmaya başladı ve yine de yetiştiremiyor. Bunun yanında elektrik kesintileri de var. Ben bir sanayi esnafıyım ve elektrik kesildiği zaman işim duruyor. Oturmak zorunda kalıyorum… Bu gibi şeylerin artık bir rayına oturması lazım, her şeyin cezasını halk çekiyor.”