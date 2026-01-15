Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu, asgari ücrete son altı aylık hayat pahalılığı oranının altında zam yapılmasına tepki göstermek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Bakanlık binası önünde siyah çelenk bırakılan eylemde, asgari ücretlinin geçim koşullarını temsilen boş tencere kullanıldı.

Eylem kapsamında basın açıklaması yapan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret artışının yetersiz olduğunu vurgulayarak, mücadelenin hak ve adalet sağlanana kadar süreceğini ifade etti. Serdaroğlu, “Hür-İş hak ve adalet sağlanana kadar mücadelesine devam edecek” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarına değinen Serdaroğlu, “Başbakan Ünal Üstel’in ‘az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı’ söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Üstel’in kendi maaşına yüzde 21,66 oranında hayat pahalılığı artışı aldığını anımsatan Serdaroğlu, asgari ücretliye ise yalnızca yüzde 18,39 oranında artış yapıldığını belirtti.

Bu durumun asgari ücretliden çalınan bir hak olduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Asgari ücretliden çalınan yüzde 3,27’lik bir oran mevcuttur. Asgari ücretliye bırakın hayat pahalılığı oranının üstünü, aynısı bile verilmedi.” dedi.

Asgari Ücret Yasası’nın fiilen devre dışı bırakıldığına dikkat çeken Serdaroğlu, asgari ücretin bir geçim ücreti olduğunun altını çizdi. Serdaroğlu, “Asgari ücretlinin tenceresi boştur. Aynı hükümet gibi. Boş bir hükümet, boş tencereyi dolduramaz.” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu da eleştiren Serdaroğlu, bakanlığın asgari ücret konusunda etkili bir icraat ortaya koyamadığına vurgu yaptı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da sınıfta kaldı, icraatları olmadı” açıklamasında bulundu.