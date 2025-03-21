Borsa'da kayıp büyüdü, yine devre kesildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş üçüncü gününde de sürüyor. BIST 100 endeksi 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Sabah kayıp oranı yüzde 5'e ulaşınca devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu" denildi.

İkinci devre kesici

Kan kaybı bu tedbire rağmen durmadı. Kayıplar yüzde 7'ye ulaşınca borsada ikinci kez devre kesici uygulandı.

Kayıp 15 Temmuz'u bile aştı

CHP'li Burhanettin Bulut, İmamoğlu operasyonu sonrasında borsada yaşanan kaybın 15 Temmuz darbe girişimindeki kaybı bile aştığını hesaplamıştı.

Bulut “15 Temmuz darbe girişiminde borsa yüzde 7.1 değer kaybetmişti. 19 Mart’taki darbe girişimine baktığımızda ise kayıp yüzde 8.72. Yani 15 Temmuz’dakinden daha büyük bir düşüş yaşandı. Üstelik iki kez devre kesici devreye girmesine rağmen. Dolar 41.4 TL seviyesine yükseldi ve Merkez Bankası bunun için 10 milyar dolar harcadı. Bu iktidar kendi kaybediyor ama yaptıklarıyla ülkedeki herkesi de zarara uğratıyor.” demişti.

İmamoğlu operasyonuyla çöküş

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından Borsa İstanbul’da sert düşüşler yaşandı. Çarşamba günü iki kez devre kesici uygulanmasına rağmen değer kaybı devam ederken özellikle bankacılık hisseleri büyük zarar gördü.