"Borcumuz yok, aralıksız yatırım yapıyoruz"

Devrim DEMİR

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi belediyenin borçsuz şekilde çalıştığını ve aralıksız şekilde yatırım yapıldığına işaret ederek devletin genelde yerel yönetimlere, özelde de Dikmen bölgesine ilgisiz olduğunu kaydetti.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, YENİDÜZEN’e konuştu, icraatları ile ilgili bilgi verdi, projelerini anlattı.

Çelebi, belediyelerine bağlı 14 muhtarlıkla birlikte 11 köy olduğunu ifade ederek, birçok projenin belediye işçilerinin elinde hayat bulduğunu söyledi.

Çelebi, hükümetin Dikmen bölgesine duyarsız kaldığını ifade ederek 2018 yılında yaşanan sel felaketi sonrası devletin hiçbir yardımı olmadığını, yaptıkları projelerin devlet tarafından ilgi görmediğini söyleyerek, “Kış geldi Dikmen halkı yine korku içinde. Devletin tepkisiz kalması, beni de Dikmen halkını da tedirgin etti” dedi.

“Çark düzenli dönüyor”

Birçok projenin Dikmen Belediyesi işçilerinin elinde hayat bulduğunu kaydeden Çelebi, belediyenin tüm birimlerinde görev yapanların halk için canla başla çabaladığını kaydetti.

Çocukların zaman geçirip oyun oynadığı parkların günlük bakımdan geçtiğini ifade eden Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin genç, dinamik ve çalışkan bir kadrosu olduğunu, tüm sistemin yerli yerinde çarkın düzenli döndüğünü belirtti.

Dışarıdan hizmet alımı neredeyse sıfır… Ustalar her işi yapıyor…

Dikmen Belediyesi, dışarıdan hizmet alımını neredeyse sıfıra indirdi. Tüm işleri döndüren, belediyede çalışan ustalar… Dışarıdan hizmet alımı neredeyse sıfır altında olduğunu kaydeden Çelebi şöyle konuştu: “Dikmen Belediyesi'nin bir aracı bozulduğu zaman hızlı bir şekilde tadil edilip yeniden hizmete giriyor. Ne iş yapılıyorsa Dikmen Belediyesi'nin ustaları yapıyor. Dışarıdan hizmet alma neredeyse sıfır noktasında. Hem halka giden hizmetin yolu açılıyor daha bir sevgi ile çalışılıyor birde ekonomik açıdan düşünüldüğünde belediyenin parası kasada kalıyor bu da huzur veriyor. İşin özü çalışmaktan geçer, biz belediye olarak halkımızın günlük yaşamını nasıl kolaylaştıracağımızı günler aylar önceden planlayıp, programlayıp günü gelince yoluna koyuyoruz. Köylerimiz 10 yıl önce Dikmen Belediyesi'ne bağlandığı zaman neredeyse belediye hizmeti almamış büyük sıkıntıları vardı. Bugün bitti mi sıkıntılar, hayır bitmedi, ama biz canla başla çalışıyoruz. Köylerin bütününe yayılacak şekilde projeler üretip hizmetler sunuyoruz. Temel hedefimiz, halkımızın günlük yaşamına dokunmak. Oluşturduğumuz güçlü ekiple hem ekonomik açıdan hem de birinci elden halkımızın ayağına hizmet ulaşıyor.”

Boğazköy ve Dağyolu(Fota) köylerine yeni muhtarlık binaları…

Dikmen Belediyesi'ne bağlı Boğazköy ve Dağyolu (Fota) köylerinde yıllardır muhtarlık binası yok. Belediye yaklaşık bir ay önce her iki köyde de muhtarlık binası için girişim başlattı ve Ocak ayında iki binanın da tamamlanması hedefleniyor.

Çelebi, Dikmen Belediyesi'ne bağlı güçlü bir inşaat ekibi olduğunu bu ekibin iki muhtarlık bina inşaatını aynı anda yürüttüğünü kaydetti.

Muhtarlık binalarının İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu anımsatan Çelebi şöyle konuştu: “Muhtarlık binaları herkesin bildiği üzere İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Her nedense bizim bölgemizde bize kısmet oldu biz yapıyoruz. Dikmen Belediyesi'nin de kasasından bir şeyler çıkacak ama halkın vergisi yine halka dönecek. Park bahçeye baktığımızda her köyümüzde park var, çocuklarımız bu parklarda güle oynaya vakit geçirmekte. Yetişkinler de yürüyüş yollarından faydalanıyor, şehir belediyelerinde ne varsa Dikmen Belediyesi'nde fazlası var. İkinci bahar yaşam kulübü, yaşlı insanların her şeyi ile ilgileniyoruz. Atölyemizde her şeyimiz ustalarımız işçilerimiz tarafından yerine getiriliyor herkes huzurlu ve bu ekiple yaklaşık 15 yıldır çalışıyoruz. Her gün yeni hizmetler, yeni projeler, son 2 yılda Dikmen Belediyesi tamamen borçsuz bir şekilde yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Dikmen halkı büyük bir tehlike ile karşı karşıya”

Dikmen Belediyesi’nin çalışmalarını özverili ve titizlikle sürdürdüğünü ancak büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Yüksel Çelebi, 2018 yılı Aralık ayında yaşanan büyük sel felaketini anımsattı.

Belediye olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ve her şeye hazırlıklı olduklarını kaydeden Çelebi durumu şu cümlelerle dile getirdi: “2018 yılı Aralık ayında yaşanan sel felaketinde çok kötü anlar yaşadık. Belediyemiz bu yaşananlardan sonra proje hazırladı ama ne yazık ki hazırlanan proje devlet tarafından ilgi görmedi. Hazırlanan dere projesi kapsamındaki istimlâk edilmesi yerler bakanlık tarafından yapılmadı. Dikmen halkı ciddi bir endişe içinde, korkuyoruz aynı felaketi yine yaşar mıyız diye. Belediye hazır, devletimiz İçişleri Bakanlığı herhangi bir istimlâk yapmadı. Bu, köylümüzü de beni de ciddi bir endişeye sevk etti. Biz yaşanan sel felaketinden sonra her şeyi tamamladık. Bir yolun asfaltlanması dışında. Bir vatandaşın itirazı üzerine devlet yapması gerekenlerden geri çekildi. Su İşleri Dairesi bu iş tamam değil dedi, kendi görevini unutarak belediyenin sırtına iş atmaya çalıştı. İçişleri Bakanlığı, Su Dairesi'nden bilgi bekler, biz endişe içinde canımız risk altındayken, böylesi sudan sebeplerle geri çekilen devlet yetkilileri için ne desem bilmiyorum”

Taşkent-Dikmen arası ölüm çukurları…

Dikmen beldesinin devletin şefkatine ihtiyacı olduğunu kaydeden Çelebi, “İnsanımız belediyesinden düzgün hizmet alabiliyor ama devletten ilgi görmüyor” dedi.

Taşkent-Dikmen arasındaki yola da değinen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yolların ‘ölüm çukuru’ ile dolu olduğunu ifade ederek, Ulaştırma Bakanı ile görüşmek için defalarca girişim yapmasına rağmen görüşemediğini söyledi e şunları söyledi: “Bakan bana gelmesin haberini yolladı. Kime gidelim peki? Özellikle bu yolu bilmeyenler ve kullanmak zorunda olan sürücüler çok dikkat etsin, bu yolda tehlike çok büyük. Devlet bu bölgede üzerine düşeni yapmıyor, biz güzümüz yettiği kadar halkımızın yanında duracağız. Geri adım atma niyetimiz yok Hükümet bizim olduğumuz tarafa bakmıyor halkın hizmete ihtiyacı var. Bu ülkede duyarlı yöneticilere hizmet var. Devlet şefkatini üzerimizde hissetmek isteriz.”

7 bin nüfuslu Boğazköy’e muhtarlık binası

Dikmen Belediyesi’nin hizmet verdiği köylerden biri olan ve bugün 7 bin nüfusa sahip Boğazköy Muhtarlığı 20 yıl sonra muhtarlık binasına kavuşuyor. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin girişimleri ile başlatılan muhtarlık binası bölge halkını sevindirirken, muhtar Yüksel Çağlar’da memnuniyetini dile getirdi.

Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Çelebi, Boğazköy’de uzun yıllar muhtarlık binasının sıkıntılarının yaşandığını dile getirdi. Binanın yapımı için çalışmaların bir ay önce başladığını kaydeden Çelebi şunları anlattı: “Ocak ayında binanın tamamlanmasını hedefliyoruz. En başta muhtarımızı ve bölge halkını büyük bir dertten kurtaracağız Boğazköy artık bir köy değil, yaklaşık 7 bin nüfusu var ve muhtarlığı yoktu olması lazımdı. Binada hem muhtarlık, belediye ödeme noktası, bunun yanında bölgede orta yaş için kahve alışkanlıkları devam edecek burada birde lokal olacak. Bölgemize yakışacak bir bina olacak burası bunu hak ediyor”

Boğazköy muhtarı Yüksel Çağlar:

“Kanayan yaramıza Dikmen Belediyesi çare oldu”

Boğazköy’de 20 yıldır muhtarlık yapan Yüksel Çağlar, kendilerine ait bir muhtarlık binaları olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: “20 yıldır bölge muhtarıyım hiçbir zaman kendimize ait bir yerimiz olmadı. En son kirasını benim ödediğim bir yer aldım insanların sağa sola koşmasını istemedim. Kanayan yaramıza Dikmen Belediye Başkanı çare oldu biz geçici insanlarız ama yapılanlar kalıcı. İnsanlarımızın hizmet göreceği yer olan bu binalardır.”

Ağırdağ’ın dar sokakları parke ile güzelleşiyor…

Dikmen Belediyesi’nin uzun zamandır programında olan ve kısa süre önce yapımına başlanan Ağırdağ köyü için asfalt dökülemeyen yollara parkeler döşeniyor. Dar sokakları için asfalt dökülemeyen yolların kimsesiz bırakılmasına müsaade etmediklerini kaydeden Yüksel Çelebi, “Köyün hem su alt yapısını yeniledik hem de yolları yenileyerek parke döşedik. Belediye olarak bu hizmeti vermekten oldukça mutluyuz, burada yaşayan insanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. 350 kişilik köy çok ciddi bir göç yaşadı bugün nüfusu 2 bin civarı” dedi.

Ağırdağ muhtarı Hasan Piro:

“Yollarımız kullanılmaz haldeydi”

Ağırdağ muhtarı Hasan Piro, Dikmen Belediye Başkanı ve personeline çok teşekkür ettiklerini söyleyerek, yolların senelerdir kullanılmaz halde olduğunu belediyenin yardımı ve desteği ile tüm arzularının yerine geldiğini ifade etti.

Dağyolu (Fota) köyü unutulmadı…

Arap: “Muhtarlık binası büyük eksiklikti”

Dikmen Belediyesine bağlı bir başka köylerden biri olan Dağyolu (Fota) köyüne de muhtarlık binası için inşaat çalışmaları başlatıldı. Dağyolu(Fota) muhtarı Mustafa Arap, yıllardır köyde en büyük eksikliğin muhtarlık binası olduğunu ifade ederek Dikmen Belediyesi’nin elinin değmesi ile köylerinin güzelleşmeye devam ettiğini söyledi.

Arap, “Muhtarlık binası köyümüzde büyük eksiklik olan bir şeydi. Toplumsal hizmet binası adı altında güzel bir proje başlatıldı, çok yıllar önce yapılması gerekirdi. Köklü en eski Türk köylerinden biri olan Fota Dağyolu için parkımız yapıldı, yollarımız çok kötüydü. Belediye başkanı söz verdiği gibi muhtarlık binamız başladı.”



Dikmen Belediyesi Dikmen köyüne en iyi hizmeti sunmak için genç ve dinamik kadrosu ile canla başla çalışıyor