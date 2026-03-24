Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Meclis Genel Kurulu’nda “Üretimde Yaşanan Sorunlar ve Gıda Enflasyonu” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Kürşat, dünyada savaşların gölgesinde gıda enflasyonun da arttığını gözlemlediklerini belirterek “Yaşıyoruz ve etkilerini de hissediyoruz. Üretim maliyetini etkileyen unsurlarda da çok ciddi artışlar söz konusu. Ülkemiz şu anda savaşın uzağında görünse bile ekonomik anlamındaki etkileri tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar bizleri derinden etkiliyor” dedi.

Savaşın bahanesiyle hükümetin aldığı birtakım tasarruf tedbirlerinin gündeme geldiğine dikkat çeken Kürşat, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“2019’dan itibaren kötü yönetilen maliye ve ekonomi söz konusu. Hükümetin yanlış politikalarının bedelini halk, sanayici ve turizmci ödüyor. 25 milyar TL’lik bütçe açığı öngörüsü bu ortamda belli ki 40 milyar TL’leri aşacak. Bu noktada borcu borçla ödeyen bir hükümet yapısı söz konusu. Artık geldik ve duvara tasladık. Üretim maliyeti katlanarak artıyor. Akaryakıt fiyatlarının dikey yönde seyredeceği ortadadır. Akaryakıta gelecek olan zamlar, ülkedeki girdi maliyetlerini etkileyecek bir unsurdur.”

Kürşat, hükümetin düzenleme adı altında hayat pahalılığı artışlarında yaptığı budamaya ilgili konuştu. 25 Mart’tan sonra akaryakıta ve elektriğe gelen zamların, 3 aylık hayat pahalılığı artışının dışında kalacağını vurgulayan Küşat, “Hükümetin açıkladığı hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararı sonrasında bu zamların yansıması ancak 9 ay sonra maaşlara yansıtılmış olacak. Bugünden sonra enerjiye gelecek olan her türlü artış bizim girdi maliyetlerimizi olumsuz yöne etkileyecek” ifadelerini kullandı.