Borçta rekor kırdık

HAZİRAN 2023- HAZİRAN 2024 KREDİ KARTI BORÇLARI:

Haziran 2023: 2 milyar 520 milyon 100 bin TL

Eylül 2023: 2 milyar 910 milyon 600 bin TL

Aralık 2023: 3 milyar 413 milyon 400 bin TL

Mart 2024: 3 milyar 917 milyon 200 bin TL

Haziran 2024: 5 milyar 58 milyon 700 bin TL

Serap ŞAHİN

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı yurttaş çareyi kredi kartında buldu, 1 yılda kredi kartlarına yönelik borçlar yüzde 101 oranına yükseldi.

Merkez Bankası Bülteni’ne göre bankalardaki kredi kartı kullanımına yönelik borçlar, Haziran 2024 sonu itibariyle 5 milyar 58 milyon 700 bin TL’ye ulaştı.

Söz konusu rakam, Haziran 2023’de 2 milyar 520 milyon 100 bin TL’ydi.

Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçlarında 2 milyar 478 milyon 600 bin TL artış gerçekleşti.

Haziran 2023’de 2 milyar 520 milyon 100 bin TL

Merkez Bankası’nın üç aylık bülteninde geçtiğimiz yıllara ait bilgilere de yer verildi.

Kredi kartı borçlarının kademeli olarak artış gösterdiği verilere yansıdı.

Haziran 2023 ila Haziran 2024 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın Haziran ayı sonunda kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yurttaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 2 milyar 520 milyon 100 bin TL oldu.

3 ayda 502 milyon 800 bin TL artış

2023 Eylül ayı itibariyle kredi kartlarına yönelik borç miktarları, 2 milyar 910 milyon 600 bin TL’ye çıktı.

Aralık 2023’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 3 milyar 413 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 502 milyon 800 bin TL artış gösterdi.

Aralık’tan Mart’a 503 milyon TL artış

Mart 2024’te bankalardaki kredi kartı borçları, daha da yükseldi, 3 milyar 917 milyon 200 bin TL’ye ulaştı.

Aralık 2023 ila Mart 2024 arasında kredi kartı borçları 503 milyon 800 bin TL arttı.

En yüksek artış Haziran 2024’te!

Kredi kartı kullanımında rekor, Haziran 2024’de resmi verilere yansıdı.

Söz konusu dönemde, bankalardaki kredi kartı borçları 5 milyar 58 milyon 700 bin TL olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam, Haziran 2023’ten bugüne en fazla kredi kartının kullanıldığı dönem oldu.

Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçlarında 2 milyar 478 milyon 600 bin TL artış gerçekleşti.