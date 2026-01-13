Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis kürsüsünden “Hükümetin Maliyeyi Yüzdürmek İçin Bulduğu Yeni Modeller” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Şahiner, bütçe verilerinin çıktığı zaman inanılması güç rakamlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “2026 yılında bizi bekleyen ve neredeyse 5-6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir gider kalemi oluştu. 2026 yılı için 6 buçuk milyar TL faiz gideri öngörüldü.” dedi.

Maliyede yeni bir modelin ortaya çıktığına dikkat çeken Şahiner, “Hükümetin bittiğini göstermemek ve halktan gizlemek için borçlanarak bu gemiyi yüzdürdüğünü zannediyorlar. Bu literatüre yeni girdi. Devletin gelir kalemlerinden biri olarak borçlanmayı görme anlayışı hakim.” İfadelerini kullandı.

Şahiner, borçlanmanın ‘sanki bir gelir kalemiymiş gibi’ gösterildiğine vurgu yaparak, “Borçlanma bir gelir kapısı olamaz. Hükümet, bu kötü alışkanlıktan bir an önce kurtulacak modelleri hayata geçirmek zorundadır. Aksi takdirde yakın bir tarihte bu devleti konkordato ilan edecek noktaya getireceksiniz. “ diye konuştu.

“Bu nereye kadar sürecek? Çok merak ediyorum.” diyen Şahiner, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya her ay borçlanmaya çalışırken ne düşündüğünü sordu.

Şahiner, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Hükümet, bundan sonraki süreçte borçlanamazsa ve Devlet İç Borçlanma Senet (DİBS) ihalelerine teklif gelmezse bir sonraki gün olmayacak. Çünkü bir sonraki gün ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ve erken seçimi bu Meclis’te konuşmak zorunda kalacak. Bu hükümeti ayakta tutan, siyaseten bankalar üzerinde baskı kurmak kaydıyla borçlanabilme kartıdır. Hükümetin, bundan başka hiçbir kartı kalmadı. Hükümet, borcu borçla kapatıyor. Ve yetmiyor, borcu borçla kapattığı borç için tekrardan borçlanıyorlar. Borçlanmaya dayalı bir yönetim anlayışı olamaz.”