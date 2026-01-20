“Bölünmüş Kıbrıs, Avrupa’nın yarım kaldığını gösteriyor”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola : “AB’nin BM parametreleri kapsamında iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu destekleyen bir çözüm için Kıbrıs’ın yanındayız”

Aysu Basri Akter - STRASBURG

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu’na hitap ederek, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak Kıbrıs’ın önceliklerini sıraladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola, Hristodulidis’i kürsüye davet ederken yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa da vurgu yaparak, AB’nin BM parametreleri kapsamında iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu destekleyen bir çözüm için Kıbrıs’ın yanında olacakları mesajı öne çıktı.

Kıbrıs’ın, AB’nin güneydoğusunda yer alan ve işgal altındaki tek üye devlet olduğuna dikkat çeken Hristodulidis, eşitlik ilkesinin Avrupa projesinin özü olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin kusurları olsa da krizler karşısında kendini yenileyebilme kapasitesinin onu benzersiz kıldığına vurgu yaptı.

“Kıbrıslılar, yerine getirilememiş yeniden birleşme vaadine tutunmaya devam etmektedir” diyen Kıbrıslı Rum lider, Avrupa bütünleşmesi, Birliğin üye devletlerinden biri bölünmüş ve işgal altında olduğu sürece asla tamamlanmış sayılmayacaktır” ifadeleri dikkat çekiciydi.

Kıbrıs sorunu nedeniyle, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin diğer Avrupalıların yararlandığı aynı temel haklardan faydalanmalarına izin verilmediğine işaret ederken, Kıbrıs sorununun çözümü için tüm cevapların Avrupa Birliği’nde bulunduğunu biliyoruz” dedi.

Hristodulidis, konuşmasında, Avrupa’nın çok zor bir jeopolitik ve jeoekonomik dönemden geçtiği ifade ederken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı, Orta Doğu’daki istikrarsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali, ticaret gerilimleri, iklim krizi, göç baskısı ve teknolojik dönüşüm Avrupa’nın karşı karşıya olduğu temel meydan okumalar olarak sıraladı. Buna rağmen Avrupa’nın geçmişte olduğu gibi bugün de dayanışma ve ortak hareketle bu zorlukların üstesinden gelebileceği vurgulayan Rum Lider, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın programının beş ana sütun üzerine kurulduğuna işaret etti;

1. Güvenlik ve savunma yoluyla stratejik özerklik (Ukrayna’ya destek, savunma kapasitesi, deniz ve siber güvenlik, göç yönetimi),

2. Rekabetçilik (bürokrasinin azaltılması, KOBİ’ler, dijital ve yeşil dönüşüm, enerji birliği),

3. Dünyaya açık bir AB (genişleme, komşuluk politikaları, serbest ticaret),

4. Değerler ve sosyal boyut (hukukun üstünlüğü, uygun fiyatlı konut, çocuklar ve gençler, sağlık),

5. Yeni çok yıllı mali çerçeve ile bu hedeflerin finanse edilmesi.

