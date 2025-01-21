Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı

Türkiye Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Yerlikaya, yangında can kaybının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı. Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan otelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.